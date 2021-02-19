المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تتكون رقبتك من فقرات تمتد من الجمجمة إلى الجذع العلوي، ويعاني العديد من الأشخاص من آلام أو تصلب في الرقبة من حين لآخر، وفي كثير من الحالات، يكون ذلك بسبب الضغط على الرقبة، وفي بعض الأحيان، يكون الألم ناتجًا عن إصابة من السقوط أو الإصابة، وإليك أسباب وعلاج آلام الرقبة، بحسب موقع health line الطبي.

أسباب آلام الرقبة:

يمكن أن يحدث ألم الرقبة أو تصلبها لعدة أسباب منها:

شد وتوتر العضلات.

وضع النوم الخاطئ.

العمل في مكتب لفترة طويلة دون تغيير الوضع.

هز رقبتك أثناء التمرين.

حالات السقوط وحوادث السيارات التي تتسبب في تضرر عضلات وأربطة العنق.

يمكن أن يكون ألم الرقبة أيضًا أحد أعراض النوبة القلبية، ولكن حينها يظهر الألم مع أعراض أخرى.

كيف يتم علاج آلام الرقبة؟

سيقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي ويأخذ تاريخك الطبي الكامل، كن مستعدًّا لإخبار طبيبك بخصائص أعراضك، يجب عليك أيضًا إخباره بجميع الأدوية والمكملات التي تأخذها، حيث يعتمد علاج آلام الرقبة على التشخيص.

ومن ضمن آليات التشخيص: تحاليل الدم، الأشعة السينية، الأشعة المقطعية، فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.

علاج آلام الرقبة:

العلاج بالجليد والحرارة.

ممارسة الرياضة والتمدد والعلاج الطبيعي.

استخدام مسكن آلام.

المضادات الحيوية في حال إصابتك بعدوى.

العلاج في المستشفى إذا كان السبب هو حالة مثل التهاب السحايا أو النوبة القلبية.

العلاج بالإبر.

التحفيز الكهربائي للأعصاب.

كيفية تخفيف آلام الرقبة في المنزل:

إذا كنت تعاني من آلام أو تصلب بسيط في الرقبة، فاتبع هذه الخطوات البسيطة لتخفيفه:

ضع الثلج في الأيام القليلة الأولى، بعد ذلك، ضع الحرارة باستخدام ضمادة دافئة أو كمادة ساخنة أو بأخذ حمام ساخن.

تناول مسكنات الألم المتاحة.

خذ إجازة لبضعة أيام من ممارسة الرياضة والأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

لا ترفع أشياء ثقيلة.

استخدم وضعية جيدة.

تجنب حمل الهاتف بين رقبتك وكتفك.

احصل على تدليك لطيف للرقبة.

استخدم وسادة رقبة خاصة بالنوم.

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