أسبوع توعوي بـ أضرار المخدرات في تعليم الرياض

المواطن - الرياض

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم، فعاليات الأسبوع المكثف لبرنامج “التوعية بـ أضرار المخدرات” للوقاية من أضرار المخدرات، الذي تنفذه إدارتا الإرشاد الطلابي للبنين والبنات، في جميع مدارس المنطقة للمرحلتين المتوسطة والثانوية وتستمر لمدة أسبوع.

التوعية بأضرار المخدرات

وأوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي “بنين” بتعليم الرياض عبدالرحمن السبيل، أن برنامج التوعية بـ أضرار المخدرات يأتي في إطار في مجال الوقاية من المخدرات لدى النشء وأسرهم ونشر الوعي بين منسوبي المجتمع المدرسي بأضرار المخدرات وتفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العمل الوقائي وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى التعرف على المهارات الحياتية اللازمة لوقاية الشباب من مخاطر تعاطي المخدرات وتعريفهم بالمراكز الوقائية والعلاجية المختصة.

ولفت السبيل إلى أن البرنامج يتضمن تنفيذ أوراق عمل – عن بعد – من خلال منصة مدرستي للطلاب وأسرهم، بهدف رفع مستوى الوعي الوقائية لديهم ونشر ثقافة حماية أنفسهم من شرورها.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة الإرشاد الطلابي “بنات” بتعليم الرياض سحر عطية، أهمية مثل هذه البرامج في تعزيز القيم الأخلاقية في نفوس الناشئة، مشيدةً بدور الأسرة التوعوي في حماية الأبناء ووقايتهم من أي انحرافات قد تؤثر في مستقبلهم.

برامج وقائية هادفة

وشددت عطية على حرص إدارة تعليم الرياض وجميع منسوبيها، من إداريين ومعلمين ومرشدين ومرشدات طلابيين، على بذل كل ما من شأنه حماية الطلاب والطالبات، وذلك بتفعيل مثل هذه البرامج الوقائية الهادفة، مشيرة إلى أن برنامج التفعيل يتضمن موضوعات ثقافية وتوعوية ومحاضرات وورش عمل عن بعد في إطار الحملة المكثفة.

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