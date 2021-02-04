أستراليا تصنع طريقًا من أقنعة الوجه المستعملة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

منذ أن اجتاح العالم فيروس كورونا القاتل، وقد أصبحت أقنعة الوجه مألوفة، ويرتديها الجميع من أجل الحماية من الإصابة بهذا الفيروس الذي تسبب في مقتل ملايين البشر.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، انتشرت أقنعة الوجه ذات الاستخدام الواحد في الشوارع، ويراها الجميع ملقاة على الأرض، ولكن الآن يمكن تحويل تلك الأقنعة إلى طريق بفضل عملية جديدة طورها باحثون أستراليون.

طريق من أقنعة الوجه

وقد أظهرت دراسة من ملبورن الأسترالية أن هناك ملايين الأقنعة يمكن إعادة تدويرها لبناء طريق ذي مسارين، يبلغ طوله حوالي 1كم، وفي نفس الوقت، الاستفادة من 93 طنًا من النفايات قبل الذهاب إلى المكب الخاص بها.

وستكون المواد الجديدة لصنع الطرق عبارة عن مزيج من أقنعة الوجه التالفة التي تستخدم مرة واحدة بنسبة واحد في المائة و99 في المائة من أنقاض المباني المعالجة، كما وجد الباحثون أن دمج الأقنعة الممزقة بالأنقاض يضيف صلابة وقوة، ويلبي معايير السلامة في الهندسة المدنية.

طفرة في الأعمال الهندسية

وقال المؤلف الأول للدراسة الدكتور محمد صابريان في بيان: “لقد شعرنا بسعادة غامرة؛ لأننا وجدنا أن هذا الأمر لا يعمل فحسب، بل توفر أيضًا فوائد هندسية حقيقية، مضيفًا أن تلك التقنية الجديدة تعالج التحديات البيئية على جبهتين وهي التخلص من معدات الحماية الشخصية ونفايات البناء.

وقد نما استخدام معدات الوقاية الشخصية بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا، حيث يتم استخدام ما يقدر بنحو 6.8 مليار قناع وجه يمكن التخلص منه على مستوى العالم كل يوم.







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