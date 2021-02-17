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أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أسبوع
سجل في المعاملات الفورية 1794.50 دولار للأونصة

أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أسبوع

2021/02/17
الساعة 1:50 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أسبوع أسعار الذهب
المواطن - متابعة
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1 أسعار الذهب:
2 البلاتين ينخفض:

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما تراجع البلاتين بعد صعود أوصله لأعلى مستوى في 6 سنوات ونصف.

أسعار الذهب: 

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1794.50 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، منخفضًا 1.32 بالمائة بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الرابع من فبراير.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمائة لتسجل عند التسوية 1799.00 دولار للأونصة.

البلاتين ينخفض: 

وهبط البلاتين 3.16 بالمائة إلى 1261.50 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

وأرجع محللون هبوط البلاتين إلى مبيعات لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها تكهنات بزيادة محتملة على الطلب.

وتراجع الفضة 1.2 بالمائة إلى 27.25 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.13 بالمائة إلى 2385.10 دولار للأوقية.


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