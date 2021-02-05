أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في عام

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لأعلى مستوياتها في عام، لتواصل تسجيل مكاسب قوية بفضل مؤشرات على نمو اقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات الخام.

برنت يرتفع 28 سنتًا:

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو ما يعادل 0.5% إلى 59.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغت مستوى مرتفعًا عند 59.41 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ 20 فبراير من العام الماضي. ويمضي برنت على مسار الارتفاع 6% في الأسبوع الجاري.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتًا أو ما يعادل 0.5% إلى 56.52 دولار للبرميل بعد أن لامست المستوى المرتفع البالغ 56.84 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ 22 يناير من العام الماضي. ويتجه الخام القياسي لتحقيق مكسب أسبوعي 8%.

وفي هذا السياق، قالت محللة الطاقة لدى فاندا إنسايتس فاندانا هاري: “زيادة الثقة في تحسن الاقتصاد والتعافي الوشيك للطلب على النفط حافزان كبيران للخام.

الأسواق تتشجع:

وتشجعت الأسواق بفضل طلبيات على السلع الأمريكية أقوى من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى قوة قطاع الصناعات التحويلية، والآمال في موافقة سريعة من جانب المشرعين على خطة لتخفيف تداعيات كورونا يقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.







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