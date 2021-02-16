أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في نحو 13 شهرًا

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم أمس الاثنين، لأعلى مستوياتها في نحو 13 شهرًا، إذ حفز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة.

بينما تلقى خام النفط الدعم من آمال بأن تحفيزًا أمريكيًّا وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.

برنت يزيد 1.02 دولار:

وصعد خام برنت 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 63.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:06 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولار، وهو الأعلى منذ 22 يناير 2020.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو ما يعادل 2.2% إلى 60.75 دولار للبرميل، ولامست 60.95 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة.

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