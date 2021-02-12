أسعار النفط تواصل مكاسبها وبرنت يرتفع

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة، لكن توقعات ضعيفة للسوق من أوبك ووكالة الطاقة الدولية كبحت المكاسب.

برنت يرتفع:

وخلال التعاملات، ارتفع برنت أكثر من دولار إلى 62.34 دولار للبرميل، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى للجلسة عند 60.35 دولار، وصعد الخام الأمريكي مسجلًا 59.62 دولار بعد نزوله إلى 57.41 دولار.

وكلا العقدين بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية.

ارتفعت الأسعار على مدار الأسابيع الأخيرة لأسباب منها تخفيضات إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

وتدعمت أسعار النفط أيضًا بالآمال حيال توزيع اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا بما قد ينشط تعافي الطلب.

أوبك وتعافي الطلب:

لكن أوبك قالت هذا الأسبوع: إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي على النفط تعافيًا أبطأ من التقديرات السابقة في 2021، مقلصة توقعاتها 110 آلاف برميل يوميًّا إلى 5.79 مليون برميل يوميًّا.

وقالت وكالة الطاقة: إن المعروض النفطي ما زال أعلى من الطلب العالمي، لكن من المتوقع أن تدعم لقاحات كوفيد-19 تعافي الطلب.

وقال كومرتس بنك: “تقرير (وكالة الطاقة) يرسم صورة أشد تشاؤمًا عما افترضه المتعاملون بالسوق في ضوء الأسعار المرتفعة حاليًّا”.







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