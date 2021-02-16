أفضل علاج للحمو بالبيت مجرب

يلجأ الكثير من الأشخاص للبحث عن أفضل علاج للحمو بالبيت مجرب، وذلل بسبب ظهور التهابات أو تقرحات شديدة في منطقة الفم التي تعرف باسم بحمو الفم، وذلك قبل استخدامهم للعلاجات الدوائية أو الفحص الطبي.

أسباب ظهور حمو الفم

توجد الكثير من العوامل المؤدية لظهور هذه التقرحات بالفم، فقد يمكن أن تظهر داخل الفم أو خارجه، وتعتبر هذه ‏التقرحات من الأمراض المزعجة التي تجعل الناس تبحث عن أفضل علاج للحمو بالبيت مجرب، للتخلص منها في ‏أسرع وقت، ومن أكثر هذه العوامل انتشارًا هو:‏

الإصابة بتحسس من نوع طعام معين، فقد يؤدي تناول هذا النوع من الطعام في أي وقت إلى ظهور هذه التقرحات ‏المزعجة سواء خارج الفم أو داخله.‏

قد يؤدي التعرض لاضطرابات بالجهاز الهضمي إلى الإصابة بالعديد من حمو الفم.‏

يعتبر من أكثر العوامل المعروفة المتسببة في ظهور هذه التقرحات، هو تواجد ‏الإنسان في بيئة يملئها القلق والخوف والضغط العصبي.‏

أيضًا التعرض لهجمة عدوى جرثومية أو إصابة الجهاز الهضمي أو الأمعاء ‏بشكل عامة لفيروس أو بكتيريا.‏

قد يتسبب وجود اضطرابات أو مشاكل في وظائف الجهاز المناعي في ‏ظهور حمو الفم واللثه، وذلك بسبب الإصابة بالأمراض المناعية أو ‏التعرض لمكروب.‏

قد يحدث تغيرات شديدة في الهرمونات عند اقتراب ميعاد الطمث، وفي ‏الغالب تظهر بعض التقرحات في الفم خلال هذه الفترة.‏

تعتبر ظهور تقرحات الفم أو اللثة أو الحمو من أحد الأعراض الجانبية ‏لاستخدام تراكيب الأسنان أو تقويم الأسنان.‏

كما يمكن أن يؤدي استعمال فرشاة الأسنان ذات الأسنان الخشنة إلى ‏حدوث جروح في اللثه أو الفم ويتسبب هذا في حدوث تقرحات فيها. ‏

أفضل علاج للحمو بالبيت مجرب

يمكن أن تختار أفضل علاج للحمو بالبيت مجرب من الكثير من ‏الوصفات والعلاجات التي يمكن أن تقوم بها في البيت، حيث تعتبر أغلب ‏هذه الأساليب ناجحة لدي الكثير من الناس، ويعد من أسهل هذه الطرق ‏هي:‏

خل التفاح: حيث يقضي هذا النوع من الخل على أنواع عديدة من ‏الفيروسات والبكتيريا التي قد تؤدي لظهور التقرحات في الفم، وذلك عن ‏طريق وضع كمية قليلة من خل التفاح على قطعة قطن، ثم ضعها على ‏هذه التقرحات.‏

الشاي الأخضر: يقضي هذا الشاي بشكل فعال وسريع على تقرحات ‏والتهابات الفم، حيث أن هذه الطريقة تعد من أفضل علاج للحمو بالبيت، حيث يعمل على تنظيف المعدة والقضاء على التقرحات الفموية ‏وعلاجها.‏

العسل: من المعروف أن للعسل فوائد عديدة، كما أن له القدرة على علاج الكثير من الأمراض، ويعتبر العسل أفضل علاج للحمو بالبيت مجرب فهو من العلاجات المشهورة والفعالة في علاج الحمو وأغلب أمراض الفم.

ويمكنك استخدامه بوضع كمية مناسبة منه على الحمو وتركه لمدة 15 دقيقة، وينصح بتكرار هذه الخطوة كحد أدنى 3 مرات في اليوم.

الحليب: من المعروف أن الحليب من أكثر العناصر الغذائية الغنية بمادة الجلوبولين، التي تقضي على أنواع ‏كثيرة من الميكروبات، وتقوم هذه المادة بتقليل وتخفيف آلام الناتج عن تكون حمو، كما تعمل على تسكينها ‏وتهدئتها، وذلك من خلال وضع كمية قليلة من الحليب على قطعة قطن ووضعها عليها.‏

الأدوية الفعالة المتداولة في العلاج

الآن بعد التعرف على أفضل علاج للحمو بالبيت مجرب يجب ذكر أبرز الأدوية الفعالة والمتداولة التي ‏يمكنك أن تستخدمها في أي وقت في علاج الحمو والتقرحات الفموية الأخرى، ومن أشهر هذه العلاجات ‏هي:‏

المعجون الوقائي: تتوافر في الصيدليات أنواع معينة من هذا المعجون الوقائي، فقط يتم استخدامه ‏موضعياً، أي يتم وضعه بشكل مباشر على القرحة الموجودة بالفم أو اللثه.‏

يجب عليك تركه لفترة من الوقت، بعد ذلك قم بشطفه من الفم جيدًا، فيعتبر هذا العلاج فعال بدرجة ‏كبيرة في هذه الحالة.‏

غسول الفم: ينصح الكثير من أطباء الأسنان استخدامها، وذلك لأنها تحتوي في تركيبها على مواد لها ‏قدرة كبيرة في القضاء على البكتيريا المسببة لهذه القرح، وتساعد بشكل سريع في علاج الحمو، كما ‏ينصح الأطباء باستخدامها مرتين يومياً.‏

تناول المسكنات: تعتبر من أكثر الأدوية المسكنة التي يمكنك من خلال تناولها القضاء على التقرحات ‏الفموية هو علاج اسبراي وهو جل موضعي، يتم وضعه على المكان الموجود به القرحة، حيث أنه ‏يعمل على تخفيف آلامها في أسرع وقت، ولكن يظل مفعول هذا العلاج مستمر لمدة قصيرة.‏

أقراص الستيرويد: تعتبر هذا النوع من العلاجات الخاصة بالقرح الفموية قوي في علاجها، حيث يتم ‏استعماله بطريقة موضعية، فقط يتم إضافته على مكان الحمو حتى تذوب هذه الأقراص تمامًا، ويفضل ‏تكرار هذه الطريقة 4 مرات يومياً.‏

نصائح هامة لتجنب ظهور الحمو

حتى لا تستنفذ وقتك وتبذل الكثير من الجهد في البحث عن أفضل علاج للحمو بالبيت مجرب يعرض موقع البوابة مجموعة متميزة ‏ومجربة من النصائح والإرشادات التي تساعد في تجنب ظهور الحمو بالفم، والتي منها:‏

المداومة والحرص على تنظيف الأسنان باستمرار، واتباع الطريقة الصحيحة حتى لا تتعرض اللثة للالتهابات وتنتشر البكتيريا الضارة ‏في الفم.‏

التقليل قدر الإمكان من تناول المشروبات الحمضية.‏

يفضل تناول الأطعمة المختلفة والمتنوعة، التي تتمثل في الأنواع المختلفة من الخضروات والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي ‏بكميات كبيرة.‏

ينصح بشكل عام الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة، وأيضًا الأطعمة التي تتضمن الكثير من الأملاح والبهارات.‏

ينصح باستخدام غسول مناسب لحالة الفم والأسنان الخاصة بك في تنظيف الفم بشكل دوري ومستمرة.‏

اختيار نوع فرشاة للأسنان التي تتكون من شعيرات لينة، وذلك من أجل حماية فمك من الجروح، كما يجب أن تكون هذه الفرشاه ‏خاصة بك فقط لا يستخدمها أحدًا غيرك، ولا تكون خاصة بأحد أخر.‏

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