أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بسرطان الأطفال وطرق الوقاية

المواطن - الرياض

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سلطت وزارة الصحة الضوء على أكثر الأسباب شيوعًا في الإصابة بمرض سرطان الأطفال، كما أوضحت طرق الوقاية من هذا المرض.

ونشرت صحة مكة المكرمة على موقع تويتر، إنفوجراف أكدت خلاله أن هناك 12 نوعًا من أمراض الأورام السرطانية التي يمكن أن تصيب الأطفال، موضحةً أن سرطان الدم الذي يعرف باسم مصطلحه الطبي “اللوكيميا” الأكثر شيوعًا بين الأطفال.

أسباب سرطان الأطفال:

من جهتها، أوضحت الصحة، أن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان غير معروفة، لكنها حددت بعض الأسباب التي قد تؤدي أو تساعد في إصابة الأطفال بهذا المرض ومنها:

– توجد بعض الحالات مرتبطة بمتلازمة داون أو غيرها من التشوهات الكروموسومية.

– التقدم في السن لدى الوالدين قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الطفولة.

– العدوى الفيروسية، كسرطان الكبد (التهاب الكبد ب)، وفيروس نقص المناعة البشري (HIV).

– التعرض للمواد المشعة المؤينة في الطفولة قد يعرض الطفل للسرطان، خاصة سرطان الدم.

طرق الوقاية:

كما أوضحت وزارة الصحة، بعض طرق الوقاية من أمراض الأورام السرطانية في ظل قلة ما يعرف عن مسبباتها ومن بينها:

– تجنب تعريض الطفل للأشعة بشكل مكثف.

– الاهتمام بتغذية الطفل لرفع مناعته.

– إذا كان الطفل يعاني من متلازمة أو خلل جيني وراثي، يلزمه المتابعة بشكل دوري مع طبيب الوراثة.

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