أمانة العاصمة المقدسة تغلق منشآت تجارية مخالفة

المواطن - واس

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة جولات رقابية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأسفرت الجولة الرقابية عن إغلاق 3 محلات مخالفة، ورصد مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة، وسوء عملية النقل والتخزين، إضافةً إلى عدم ارتداء العاملين للكمامات، إضافة إلى جولات رقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية؛ وذلك للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، نتج عنها إتلاف 30 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة نظراً لتخزينها بطرق سيئة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات المخالفة.

وأغلقت الأمانة مستودعاً ومصنعاً للجبس؛ وذلك لمخالفة الاشتراطات البلدية في منطقة أبو مراغ، يعمل بدون تراخيص نظامية.

وواصلت الفِرق الرقابية في بلدية جنوب مكة الفرعية جولاتها الرقابية لمتابعة الظواهر السلبية على مواقع حجز السيارات – بطريق الليث ومصادرة عدد من الخيول التي يستغلها عمالة وافدة، وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة .

وأكّدت الأمانة تشديد الرقابة على المنشآت للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وحرصها على مكافحة الظواهر السلبية، والمتابعة المستمرة من قِبل المراقبين الميدانيين لجميع مواقع المخالفين، داعيةً كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين على الرقم 940، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

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