أمراء ووزراء ومواطنون يهنئون ولي العهد بالشفاء.. المجد عوفي إذ عوفيت والكرمُ

المواطن - الرياض

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توجه أمراء ووزراء وجموع المواطنين بالدعاء والشكر للمولى عز وجل، بعد أن من بالشفاء على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وانهالت الدعوات للمولى عز وجل أن يمن بالصحة والعافية على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهنئين بنجاح العملية الجراحية.

وهنأ أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، سمو ولي العهد بالشفاء.

وقالت إمارة منطقة القصيم: “إثر إجراء سمو #ولي_العهد عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.. سمو أمير القصيم يهنئ سمو ولي العهد- حفظه الله- بالسلامة ويدعو الله لسموه الكريم بدوام الصحة والعافية”.

اثر اجراء سمو #ولي_العهد عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح .. سمو #أمير_القصيم يهنئ سمو ولي العهد حفظه الله بالسلامة ويدعو الله لسموه الكريم بدوام الصحة والعافية. pic.twitter.com/WQ6rjHxv8r — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) February 24, 2021

كما هنأ سمو أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سمو ولي العهد بمناسبة خروجه من المستشفى سالمًا معافى.

وقال سموه: “يشرفني وأهالي منطقة الباحة أن أرفع لكم التهنئة، ولكل الوطن بكافة أرجائه، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، سائلًا الله تعالى لسموكم طول العمر وتمام الصحة والعافية“.

سمو أمير #الباحة ..

يهنئ سمو #ولي_العهد بمناسبة خروجه من المستشفى سالماً معافى وقال سموه :

"يشرفني وأهالي منطقة الباحة أن أرفع لكم التهنئة ، ولكل الوطن بكافة أرجائه ، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع ، سائلاً الله تعالى لسموكم طول العمر وتمام الصحة والعافية“ pic.twitter.com/LnpBXpSxNs — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) February 24, 2021

وقال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود: “طهور ونور والله يجعلك دايم بخير سيدي يا حبيب المملكة وذخرنا وعزنا اليوم ودوم”.

طهور ونور والله يجعلك دايم بخير سيدي يا حبيب المملكة وذخرنا وعزنا اليوم ودوم ..#ولي_العهد pic.twitter.com/Onamxj3grx — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) February 24, 2021

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز: “اللهم وأعزه ووفقه وانصره وأدم عليه نعمة الصحة والعافية واحفظه لنا ولبلاده وشعبه ولأهله ومحبيه”.

اللهم وأعزه ووفقه وانصره وأدم عليه نعمة الصحة والعافية واحفظه لنا و لبلاده وشعبه ولأهله ومحبيه https://t.co/uBgOsAZlyL — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 24, 2021

وعلقت وزارة الحرس الوطني بتغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “خطّاك السوء..”.

وقال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء: “أسأل الله أن يديم الصحة والعافية على سيدي سمو ولي العهد “.

اسأل الله أن يديم الصحة والعافية على سيدي سمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان https://t.co/9w59N0Yvwq — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) February 24, 2021

وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ قال: “باسمي ونيابة عن جميع منسوبي التعليم؛ أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي #ولي_العهد – حفظهما الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو سيدي ولي العهد، ونسأل الله أن يديم على سموه الكريم موفور الصحة والسلامة”.

باسمي ونيابة عن جميع منسوبي التعليم؛ أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي #ولي_العهد -حفظهما الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو سيدي ولي العهد؛ ونسأل الله أن يديم على سموه الكريم موفور الصحة والسلامة. pic.twitter.com/DADymrq9Wj — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) February 24, 2021

وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل قال: “نحمد الله ونشكره على سلامة سمو سيدي ولي العهد.. ونسأل المولى سبحانه أن يكتب له دوام الصحة وموفور العافية.. حفظك الله ورعاك”.

نحمد الله ونشكره على سلامة سمو سيدي #ولي_العهد ..

ونسأل المولى سبحانه أن يكتب له دوام الصحة وموفور العافية..

حفظك الله ورعاك 🇸🇦🙏🏻 pic.twitter.com/k9BRVtz4xV — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 24, 2021

كما هنأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ، ولي العهد بالشفاء، وقال: “لا بأس طهور إن شاء الله لكم سمو سيدي #ولي_العهد وأدام الله عليكم موفور الصحة والعافية، وحفظكم ذخرًا وفخرًا وعزًّا للإسلام والمسلمين، وحفظكم الله لبلادنا وأدام عزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لمولاي”.

لابأس طهور إن شاء الله لكم سمو سيدي #ولي_العهد وأدام الله عليكم موفور الصحة والعافية، وحفظكم ذخرًا وفخرًا وعزاً للإسلام والمسلمين، وحفظكم الله لبلادنا وأدام عزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لمولاي #خادم_الحرمين_الشريفين . — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) February 24, 2021

وقال الشاعر خالد المريخي:

عساك دايم طيبٍ ومتعافي *** يااللي من أمك جابتك ماترديت

#سلامتك_يا_ابوسلمان

عساك دايم طيبٍ ومتعافي

يااللي من أمك جابتك ماترديت

#سلامتك_يا_ابوسلمان pic.twitter.com/9SCZWl1lRh — خالد المريخي (@KhalidAlmorikhy) February 24, 2021

وهنأ أحمد الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية ولي العهد بالشفاء وقال: “خالص الدعاء لسمو ولي العهد بموفور الصحة والتوفيق والسداد في خدمة مليكه وبلاده وشعبه”.

وقال الإعلامي سلمان الدوسري: “يحبونه ويتابعون أخباره… يفرحون لسلامته… ويدعون ربهم يحفظه… ليس فقط لأنه ولي عهدهم وقائد رؤيتهم… يكفي أنه محمد بن سلمان ويكفي أنهم شعبه وسنده”.

يحبونه ويتابعون أخباره… يفرحون لسلامته… ويدعون ربهم يحفظه… ليس فقط لأنه ولي عهدهم و قائد رؤيتهم… يكفي أنه محمد بن سلمان ويكفي أنهم شعبه وسنده🇸🇦#سلامتك_يا_ابوسلمان pic.twitter.com/Xu4rf7zjBN — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) February 24, 2021

وقال الخبير التقني عبدالله السبع: “اللهم لك الحمد على سلامة سيدي #ولي_العهد.. لا باس طهور إن شاء الله #سلامتك_يا_ابوسلمان “.

اللهم لك الحمد على سلامة سيدي #ولي_العهد لاباس طهور إن شاء الله #سلامتك_يا_ابوسلمان pic.twitter.com/8CvVWumFnc — عبدالله السبع (@7Alsabe) February 24, 2021

وقالت وزارة الرياضة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “حمدًا لله على سلامة سمو ولي العهد، دعواتنا له بدوام الصحة والعافية”.

حمدًا لله على سلامة سمو #ولي_العهد 🇸🇦

دعواتنا له بدوام الصحة والعافية 🙏🏻❤️#سلامتك_يا_ابوسلمان pic.twitter.com/1a8kd7nFRD — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 24, 2021

وقال الإعلامي بتال القوس: “المجد عوفي.. إذ عوفيت والكرم.. ألف سلامة وجعل ما يجيك شر ولا ضر يا بو سلمان”.

المجد عوفي.. إذ عوفيت والكرم.. الف سلامة وجعل ما يجيك شر ولا ضر يا بو سلمان#سلامتك_يا_ابوسلمان pic.twitter.com/pbsbG59OD4 — بتال القوس (@battalalgoos) February 24, 2021

وقال د. خالد الزعاق الخبير في الطقس والمناخ: “حمدًا لله على سلامتك سمو #ولي_العهد وحفظك الله ورعاك”.

حمداً لله على سلامتك سمو #ولي_العهد

وحفظك الله ورعاك 💚🇸🇦 pic.twitter.com/8wPiBVDaU4 — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) February 24, 2021

الإعلامي عبدالله البندر قال: “نحمد الله الذي أسعدنا وأكرمنا بنجاح العملية الجراحية لسمو سيدي ولي العهد، نسأل الله أن يحفظه ذخرًا للبلاد والعباد وأمتينا العربية والإسلامية”.

نحمد الله الذي أسعدنا وأكرمنا بنجاح العملية الجراحية لسمو سيدي ولي العهد، نسأل الله أن يحفظه ذخراً للبلاد والعباد وأمتينا العربية والإسلامية.#سلامتك_يا_ابوسلمان 🇸🇦♥️🙏🏻 pic.twitter.com/OJaEzw8egF — عبدالله البندر (@a_albander) February 24, 2021

وقال الشيخ الدكتور عائض القرني:

أسأل الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه، ويديم عليه الصحة، ويجمع له بين الأجر والعافية:

المجد عوفي إذ عوفيت والكرمُ *** وزال عنك إلى أعدائك الألمُ وردة

وما أخصك في برء بتهنئةٍ *** إذا سلمت فكل الناس قد سلموا

“المتنبي”

#ولي_العهد

أسأل الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه، ويديم عليه الصحة،⁰ويجمع له بين الأجر والعافية:⁰المجد عوفي إذ عوفيت والكرمُ ⁰وزال عنك إلى أعدائك الألمُ 🌹⁰وما أخصك في برء بتهنئةٍ ⁰إذا سلمت فكل الناس قد سلموا🌹⁰ "المتنبي" pic.twitter.com/BYXLiwlGCv — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) February 24, 2021

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