أمريكية عمرها 90 عامًا تسير 10 كيلو مترات وسط الثلوج فما السبب؟                          

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

اضطرت سيدة أمريكية، تدعى فران جولدمان، عمرها 90 عامًا، إلى المشي مسافة 10 كيلومترات على الثلج من أجل الحصول على جرعتها الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وحسبما أبرزت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قالت جولدمان: إنها كانت تطمح منذ وقت طويل جدًّا في الحصول على موعد لتلقي اللقاح، ولم تهتم صاحبة الـ90 عامًا بالثلوج الذي هطلت على سياتل الأمريكية، بل كانت تريد الحصول على اللقاح بأي شكل؛ مما اضطرها للسير على قدمها في هذا السن مسافة كبيرة.

وأضافت: “كنت أتصل بالهيئات الصحية كل صباح وكل مساء للحصول على موعد في أي مكان، وحصلت على موعد صباح يوم الأحد الماضي، لكنني فوجئت منذ يومي الجمعة والسبت بعاصفة شتوية قوية تهب على المنطقة، وتغطي الشوارع بالثلوج”.

وقالت ابنتها: “كانت تشعر بالإحباط بشكل متزايد مع مرور كل يوم، ولم تتمكن من الحصول على موعد، ذات يوم قالت لي: يمكنني السير دون مشكلة لكنني أريد الحصول على اللقاح بأي شكل”.

90-year-old Fran Goldman wasn’t going to let days of severe winter weather in Seattle stop her from making it to her COVID-19 vaccination appointment, so she walked three miles through snow to get there, plus another three miles back. @joefryer shares her story. pic.twitter.com/lQDlpAUqGJ

