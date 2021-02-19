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أمريكية عمرها 90 عامًا تسير 10 كيلو مترات وسط الثلوج فما السبب؟                          
مشت على قدمها كل تلك المسافة رغم سنها الكبير

أمريكية عمرها 90 عامًا تسير 10 كيلو مترات وسط الثلوج فما السبب؟                          

2021/02/19
الساعة 6:17 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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أمريكية عمرها 90 عامًا تسير 10 كيلو مترات وسط الثلوج فما السبب؟                           الثلوج
المواطن - ترجمة : عمر رأفت
العناوين الفرعية
1 فيروس كورونا يصنع المعجزات:
2 معاناة من أجل اللقاح وسط الثلوج:

اضطرت سيدة أمريكية، تدعى فران جولدمان، عمرها 90 عامًا، إلى المشي مسافة 10 كيلومترات على الثلج من أجل الحصول على جرعتها الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

فيروس كورونا يصنع المعجزات:

وحسبما أبرزت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قالت جولدمان: إنها كانت تطمح منذ وقت طويل جدًّا في الحصول على موعد لتلقي اللقاح، ولم تهتم صاحبة الـ90 عامًا بالثلوج الذي هطلت على سياتل الأمريكية، بل كانت تريد الحصول على اللقاح بأي شكل؛ مما اضطرها للسير على قدمها في هذا السن مسافة كبيرة.

أمريكية عمرها 90 عامًا تسير 10 كيلو مترات وسط الثلوج فما السبب؟
الثلوج

وأضافت: “كنت أتصل بالهيئات الصحية كل صباح وكل مساء للحصول على موعد في أي مكان، وحصلت على موعد صباح يوم الأحد الماضي، لكنني فوجئت منذ يومي الجمعة والسبت بعاصفة شتوية قوية تهب على المنطقة، وتغطي الشوارع بالثلوج”.

معاناة من أجل اللقاح وسط الثلوج:

وقالت ابنتها: “كانت تشعر بالإحباط بشكل متزايد مع مرور كل يوم، ولم تتمكن من الحصول على موعد، ذات يوم قالت لي: يمكنني السير دون مشكلة لكنني أريد الحصول على اللقاح بأي شكل”.

ومن المقرر أن تحصل جولدمان على الجرعة الثانية في أوائل مارس، وحينما سمعت هذا الأمر ضحكت وقالت: “آمل أن أتمكن من القيادة، لكن يمكنني المشي مرة أخرى”.

على الرغم من أن جولدمان حصلت على فرصة بفضل إصرارها وشبكة دعم من العائلة والأصدقاء، فإن حالتها توضح العقبات الكبيرة التي لا يزال العديد من كبار السن يواجهونها أثناء البحث عن جرعة من لقاح فيروس كورونا.


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