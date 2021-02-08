أمطار أبها تجذب الأهالي للتجول في أحيائها

المواطن- فهد القحطاني- أبها

هطلت أمطار اليوم الاثنين على مدينة أبها، وشملت عدة محافظات في منطقة عسير؛ ما دفعت عشرات الأهالي من السكان والزوار للخروج والاستمتاع بالأجواء من أعالي سفوح الجبال وخلال فترة المساء.

أجواء ماطرة في أبها:

ومع استمرار هطول الأمطار فضل البعض التجول في الأحياء لمشاهدة جريان مياه الشوارع والاستمتاع بأجواء المساء الماطرة رغم شدة البرودة، حيث تشهد المنطقة تقلبات جوية منذ عدة أيام توحي بهطول أمطار قادمة حسب ما جاء في الموقع الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين.

طقس اليوم:

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران.







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