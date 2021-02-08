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المواطن - عسير
أمطار أبها تجذب الأهالي للتجول في أحيائها
تشهد المنطقة تقلبات جوية منذ أيام

أمطار أبها تجذب الأهالي للتجول في أحيائها

2021/02/08
الساعة 11:10 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار أبها تجذب الأهالي للتجول في أحيائها
المواطن- فهد القحطاني- أبها
العناوين الفرعية
1 أجواء ماطرة في أبها:
2 طقس اليوم:

هطلت أمطار اليوم الاثنين على مدينة أبها، وشملت عدة محافظات في منطقة عسير؛ ما دفعت عشرات الأهالي من السكان والزوار للخروج والاستمتاع بالأجواء من أعالي سفوح الجبال وخلال فترة المساء.

أجواء ماطرة في أبها: 

ومع استمرار هطول الأمطار فضل البعض التجول في الأحياء لمشاهدة جريان مياه الشوارع والاستمتاع بأجواء المساء الماطرة رغم شدة البرودة، حيث تشهد المنطقة تقلبات جوية منذ عدة أيام توحي بهطول أمطار قادمة حسب ما جاء في الموقع الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين.

طقس اليوم: 

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران.

 

أجواء مطرية على عاصمة السياحة ابها 0A5100AD 0198 49CD 8CF2 057A6B1E9113 AEB6390E 74E9 4EC4 B9F6 7D4C1DE21AB1

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