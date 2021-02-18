أمطار على عسير حتى السادسة مساء

المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيده، ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهة أخرى هطلت مساء أمس أمطار متوسطة على منطقة عسير، شملت مراكز تبالة، وجمعور، وبللسمر، وسعيدة الصوالحة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران).

نشاط للرياح:

كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

شارك الخبر







شارك الخبر