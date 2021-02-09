أمطار على عسير والأمانة والبلديات تتأهب

المواطن - حسن عسيري - أبها

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبها مساء يوم أمس الاثنين، وشهدتها بعض محافظات منطقة عسير.

الأمانة وبلدياتها تستعد:

ووجه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة وكل البلديات برفع درجة الاستعداد والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية على المنطقة.

مضاعفة الجهود:

وتضمنت التوجيهات رفع الجاهزية لأي طارئ لا سمح الله، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار من خلال الآليات والمعدات والقوى البشرية المختصة.

وعملت الأمانة وبلدياتها على نزح ما يقارب 800 طن من مياه الأمطار في 23 موقعًا في بلديات المنطقة، ولا زالت أعمال النزح مستمرة في الكثير من المواقع.

الجدير بالذكر، أن الأمانة خصصت وسيلةً لرفع الملاحظات وتلقي البلاغات على مدار الساعة عبر 940، موجهةً الجميع بالحيطة والحذر.







شارك الخبر