أمطار غزيرة وبرد على تبوك

المواطن - تبوك

شهدت مدينة تبوك منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

طقس تبوك:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

تقلبات جوية:

كما تشهد منطقة شمال المملكة حاليًّا حالة من التقلبات الجوية، وبدأت الحالة من منطقة تبوك وشملت بداية الحالة مناطق جنوب غرب تبوك وستتأثر بها السواحل من الوجه حتى ضباء حتى وصولها إلى مدينة تبوك.

ووصف عدد من محللي الطقس بأن الحالة تعتبر حالة قوية ستتأثر بها المنطقة، إذا بقيت حسب التوقعات والمراصد الأوروبية، فإنه سينتج عنها أمطار غزيرة وجريان للأودية والسيول.







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