أمير الجوف يوجه بإيقاف ومنع جميع أنواع المخيمات

المواطن - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير الجوف رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة، بتفعيل لجنة المخيمات والعمل على إيقاف جميع المخيمات.

توجيه من أمير الجوف:

وقال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، أن توجيه أمير المنطقة يشمل إيقاف ومنع جميع أنواع المخيمات الخاصة والعامة وإيقاع العقوبة على المخالفين، مؤكداً أن هذا التوجيه جاء نظراً لما لوحظ من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة الجميع.

ودعت إمارة المنطقة الجميع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واستشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا، وأن نرفع شعار كلنا مسؤول.







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