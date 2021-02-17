أمير الرياض يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على المخيمات وتكثيف التواجد الأمني

المواطن - واس

أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ضرورة تشديد الرقابة على المخيمات الواقعة خارج النطاق العمراني، والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف الوجود الأمني في الحدائق العامة، ووضع ملصقات وعلامات للجلوس داخلها من قبل الجهة المختصة لتحقيق التباعد الاجتماعي.

رسائل توعوية:

كما وجه بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومكاتب توعية الجاليات لنشر رسائل توعوية للعمالة الوافدة بالمنطقة عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

20898 مخالفة:

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد رصدت في الفترة من 25 – 6 حتى 2 – 7 من الشهر الجاري، (20898) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وأغلقت 57 منشأة من خلال 26848 جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة.

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