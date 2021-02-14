أمير الرياض يتابع مشروعات تطوير الدرعية

المواطن - واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تمثله الدرعية من أهمية تاريخية كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه بشائرها ، وما تمثله من علامة بارزة في العناية بالتراث تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

أهمية تطوير الدرعية

وأشار إلى الدعم والمتابعة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية – حفظهما الله -.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه خلال زيارته اليوم لمقر الهيئة , حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو.

وأعرب سمو أمير الرياض عن فخره واعتزازه بما اطلع عليه من مشروعات متكاملة في التراث والإنسان والقيمة العالية التي ستضيفها لمنطقة الرياض مقدماً شكره للجميع على مساهماتهم المفيدة مثمناً جهودهم وإبداعاتهم.

مراحل المشروع وأولويات التنفيذ

فيما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو خلال الزيارة شرحًا عن برامج وخطط تأهيل الدرعية ومراحلها الإنشائية التي تمتد على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وتضم مجموعة متنوعة من الأسواق والمتاحف، والمعارض، والأكاديميات التي تخدم الأهداف الثقافية للمملكة، ومضمار سباق عالمي خاصا لسباق للفورميلا -إي – والعديد من المطاعم والمقاهي والفنادق الرائدة عالمياً .

وأشار إلى التركيز على حي الطريف والبجيري والعمل على الميزة التاريخية لهما كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والتعاون التي تحظى به الهيئة .

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