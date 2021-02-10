أمير الرياض يجدد التأكيد على تطبيق الاحترازات ورصد المخالفين

المواطن - واس

شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في محافظات المنطقة والتأكيد على الجهات الأمنية والرقابية في رصد المخالفين.

التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بقصر الحكم اليوم -عبر الاتصال المرئي- الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441-1442هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وأكد سمو أمير الرياض أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله-، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.







شارك الخبر