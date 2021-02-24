أمير الشمالية يتفقد جسر المساعدية ويوجه بإنجازه في موعده

المواطن - واس

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بن أمير منطقة الحدود الشمالية , مشروع جسر المساعدية بمدينة عرعر .

اهمية جسر المساعدية

واطلع سموه على المراحل المنجزة من المشروع ، مستمعًا لشرح مفصل من أمين منطقة المهندس شمام الشمري ، عن المشروع الذي يمثل أهمية كبيرة كونه يربط حي المساعدية بأحياء بدنة والمطار القديم والعزيزية ويحتوي على جسر يعبر وادي بدنة ويضم دوارين لتسهيل حركة المرور.

متابعة ميدانية لمشاريع البنى التحتية

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان متابعته الشخصية ميدانياً لكافة مشاريع البنى التحتية بالمنطقة إضافة لما ترده من تقارير من الجهات المختصة ، موجهاً أمين المنطقة ، والقائمين على المشروع ، بمضاعفة الجهود, لإنجازه في الوقت المحدد له ، وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم ، منوها بما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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