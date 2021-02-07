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أمير الشمالية يوجه بتأجيل مهرجان الصقور في طريف

أمير الشمالية يوجه بتأجيل مهرجان الصقور في طريف

2021/02/07
الساعة 2:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير الشمالية يوجه بتأجيل مهرجان الصقور في طريف
المواطن - الشمالية

وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية بتأجيل مهرجان الصقور بمحافظة طريف وغيره من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري حتى إشعار آخر.

وأوضحت إمارة منطقة الحدود الشمالية في بيان لها، أن ذلك يأتي حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين من انتشار فيروس كورونا وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية.

تطورات كورونا في السعودية

يذكر أن وزارة الصحة كشفت أمس السبت، عن مستجدات حالات كورونا في السعودية، حيث تم تسجيل (327) حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (257) حالة كما تم تسجيل 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (369575) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (360954) حالة.


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