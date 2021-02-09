أمير تبوك: إعلان الأمير محمد بن سلمان تطوير التشريعات المتخصصة يرسخ مبادئ العدالة والشفافية

المواطن - تبوك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة والتي تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات.

وقال سموه : إن الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يجسد الرؤى الحكيمة والنهج القويم الذي تسير عليه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد _ حفظهما الله _ لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان حقوق الإنسان والتي سوف تسهم بإذن الله في نقلة قضائية في مجال جودة العمل القضائي والعناية بالبيئة التشريعية وتحقيق المصالح العامة والتنمية الشاملة , مضيفاً سموه إن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة تأتي كذلك امتدادا للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة في إطار رؤية المملكة ۲۰۳۰ بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والاستقرار والتطور .

وفِي ختام التصريح سأل سمو أمير منطقة تبوك الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين , وأن يديم عليها أمنها وعزها واستقرارها.







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