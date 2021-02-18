أمير جازان ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المواطن - واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، مركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة ، وتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا إعلانًا عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا، التي تستهدف كافة المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وثمن سموه الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للتعامل مع جائحة كورونا التي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار الفايروس، مشددًا على أهمية الجهود الحثيثة والاستباقية التي انتهجتها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة فايروس كورونا ” كوفيد ١٩ ” العالمية.

التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وحث سموه المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا الذي توفره الدولة مجانًا للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

واستمع سموه لشرح من مدير الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن الحربي عن مركز اللقاحات بجازان، إذ تم توفير جميع الخدمات الأساسية وتصميمه بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها “١٢” عيادة، إضافة إلى قسم الطوارئ والصيدلية، التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

نائب أمير جازان يتلقى اللقاح

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك بمركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

ورفع سمو نائب أمير المنطقة الشكر للقيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ على ما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام، منوهًا بالجهود المبذولة من وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم بمنطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز.

شارك الخبر







شارك الخبر