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أمير نجران لرجال الدوريات الأمنية : عملكم الميداني مقدر
دشن المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية بالمنطقة

أمير نجران لرجال الدوريات الأمنية : عملكم الميداني مقدر

2021/02/16
الساعة 3:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير نجران لرجال الدوريات الأمنية : عملكم الميداني مقدر
المواطن - واس
العناوين الفرعية
1 أمير نجران يشيد برجال الدوريات الأمنية
2 400 فرد و 90 سيارة مجهزة

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير نجران اليوم، المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية لمحافظات ومراكز المنطقة.

أمير نجران يشيد برجال الدوريات الأمنية

واطّلع سموه على نماذج من السيارات المخصصة لهذه المرحلة والتجهيزات التي تضمها، وتحدث للمحافظين وأفراد الدوريات، وقال: “إنكم في الميدان تقومون بأعمال مقدرة والعمل بروح الدين ثم المواطنة قبل أي شيء، متمنياً التوفيق للجميع”.

أمير منطقة نجران يدشّن المرحلة الثانية لدعم المهام الأمنية بالمحافظات

 

400 فرد و 90 سيارة مجهزة

وثمّن سمو أمير منطقة نجران الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، لجميع جوانب التنمية بالمنطقة، ولصاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اهتمامه ومتابعة الدقيقة ودعمه لأعمال الإمارة، معرباً عن شكره واعتزازه بأفراد دوريات الإمارة عامة وعملهم مع زملائهم في الجهات الأمنية الأخرى، وذلك من خلال 400 فرد و 90 سيارة مجهزة، في مختلف مراكز محافظات المنطقة.

أمير نجران

 

أمير نجران


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