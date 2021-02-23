أهالي الطرشية في صامطة بدون مياه محلاة منذ أكثر من 7 سنوات!

المواطن - علي شيبان - جازان

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شكا أهالي قرية الطرشية الجديدة، التابعة لمحافظة صامطة بجازان، من ملوحة المياه الجوفية في القرية وعدم إيصال المياه المحلاة، منذ أكثر من سبع سنوات من تركيب العدادات في معظم المنازل.

مياه مالحة:

وقال ماجد مرير في تصريحات إلى “المواطن“: “إن قرية الطرشية الجديدة تعاني من عدم إيصال المياه المحلاة إلى منازلهم منذ أكثر من 7 سنوات، وقد قمنا بالبحث عن بديل وحفر الآبار الارتوازية على حسابنا الخاص؛ من أجل تخفيف الأعباء المالية، ولكن تفاجأنا بأن المياه مالحة جدًّا وغير صالحة للاستهلاك الآدمي”.

تلفيات في الأنابيب:

أما محمد صالحي فقال: “تفاجأنا بأن جميع المياه الجوفية الموجودة في القرية مالحة جدًّا وغير صالحة، وتسببت في تلفيات وأضرار كثيرة، وخاصة في الأنابيب والتمديدات في منازلنا؛ بسبب تآكلها من المياه المالحة، علمًا بأننا كل شهرين أو ثلاثة نقوم بتغيير الأنابيب في المطابخ ودورات المياه؛ مما أدى إلى تكاليف مالية كبيرة علينا، وأصبحنا نعاني ولا نعلم إلى متى سوف تستمر هذه المعاناة معنا!”.

تركيب العدادات:

من جهته، أوضح خالد حمدي أن إدارة المياه ركبت العدادات قبل 7 سنوات في بعض المنازل وتركت أغلب المنازل، ناهيك أن هذه العدادات أصبحت غير صالحة للعمل وأيضًا بعضها سقط في الأرض، مطالبًا الجهات المسؤولة بإعادة تركيب عدادات جديدة والتوصيل إلى المنازل قبل بداية مشروع سفلتة القرية.

مشروع المياه المحلاة:

وأشار عبده حمدي إلى أن مشروع المياه المحلاة يعمل عند أغلب القرى المجاورة، وقد قامت الإدارة بوضع ملصقات على أغلب المحلات التجارية بأن المياه المحلاة تعمل في قرية الطرشية، ولكن لم يشاهد أي شخص أي ضح لهذه المياه، وأرهقتهم قيمة الصهاريج التي يشترونها بشكل أسبوعي، بل ينفقون مبالغ مالية كبيرة لأجلها.

من جهته، قال إبراهيم حمدي: إن القرية تعاني من عدم توفر المياه المحلاة في منازلهم، مع العلم أن خزان المياه بقرية الطرشية القديمة يبعد عدة أمتار، ولم يحصل أحد على المياه من هذا الخزان.

“المواطن” توصلت مع المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، وليد باحسن، أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضية، لكن لم يتم الرد.

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