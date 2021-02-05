أهلي جدة يتسلح بـ السومة وغموض موقف ميتريتا

المواطن - مروة نبيل

يتسلح أهلي جدة بعودة مهاجمه السوري عمر السومة بعد غيابه الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، بسبب معاناته من الإصابة.

السومة يُنعش أهلي جدة

وكان السومة قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة أهلي جدة ضد أبها، وأثبتت الفحوصات حاجته إلى فترة راحة وعلاج لمدة 10 أيام، قبل أن يعود مؤخرًا للتدريبات الجماعية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك عمر السومة في تدريبات أهلي جدة منذ الثلاثاء الماضي، وأظهر جاهزيته الكاملة خلال مران الأمس، وأكدت مصادر لـ”الرياضية”، أن المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش يعتزم الدفع به في التشكيلة الأساسية ضد الوحدة اليوم.

على الجانب الآخر، شارك الروماني ألكسندر ميتريتا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الجماعية، بعد غيابه الفترة الماضية لسفره إلى بلاده لظروف عائلية، وخضوعه لعزل صحي بعد عودته، ولم يحسم ميلويفيتش مشاركته حتى الآن.

مباراة الوحدة والأهلي اليوم

وتُقام مباراة الوحدة والأهلي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الوحدة والأهلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.







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