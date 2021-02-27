أول تحرك متوقع من حسين عبدالغني ضد سيبا

المواطن - محمد سمعه

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أكدت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم ثبوت مخالفة حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، ضد البرازيلي سيبا لاعب الشباب، وذلك بعد أن قال الأخير بأن الأول تلفظ عليه بألفاظ عنصرية، وهو ما أكدته اللجنة بأنه لم يحدث.

وبحسب الآراء القانونية فإن أول تحرك متوقع من عبدالغني ضد سيبا سيكون تحريك دعوى جنائية ضد لاعب الشباب الذي شهّر بإداري النصر، بعد أن اتهمه بالتلفظ عليه عنصريًّا.

رأي يُوضح الخطوة القانونية لـ حسين عبدالغني:

وحول هذا الأمر، علق القانوني عبدالرحمن اللاحم قائلًا: “كما بيّنا في رأينا القانوني بشأن أحداث مباراة النصر والشباب وبعد قرار لجنة الانضباط؛ فإن الرؤية أصبحت واضحة بشأن قانونية تحريك دعوى جنائية ضد لاعب الشباب الذي شهّر بالإداري حسين عبدالغني عبر الفيديو المنشور بحساب نادي الشباب ومن حرّضه و الشخص اللي تكلم علي بالمدرج والسائق”.

شرفي نصراوي يؤكد على أخطاء الانضباط في قراراتها:

أما الأمير وليد بن بدر عضو شرف النصر فقال: “ماذا لو أُدين كابتن حسين عبدالغني باللفظ العنصري الذي اتُّهم بتلفظه؟ وما العقاب الذي كان سيصدر بحقه وماذا كان مصيره بعد هذه القرارات؟”.

وأضاف وليد بن بدر: ”بالإجابة على هذه الأسئلة، نكتشف حجم خطأ لجنة الانضباط”.

وكانت لجنة الانضباط أقرت أمس الخميس بإيقاف حسين عبدالغني مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول الفريق المنافس في لقاء النصر والشباب يوم 13 فبراير الجاري.

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