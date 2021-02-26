أول تعليق من أليسون بيكر بعد غرق والده

المواطن - مروة نبيل

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علق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر على حادثة وفاة والده غرقًا في بلاده.

أليسون بيكر يُعلق على وفاة والده

وكان والد أليسون بيكر قد توفي غرقًا في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلته في جنوب البرازيل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكتب أليسون بيكر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أود شكر الجميع على الرسائل والتعازي لوالدي الحبيب.. تشعر العائلة بحب الجميع. بارك الله في حياة كل شخص”.

وحرص العديد من اللاعبين على دعم أليسون بيكر بعد وفاة والده، ومنهم؛ زملاؤه في الفريق، أدريان، فيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون، دافيد دي خيا “مانشستر يونايتد”، رحيم سترلينج “مانشستر سيتي”، وتيبو كورتوا “ريال مدريد”، بجانب تقدم عدد من الأندية لتعازيها، ومنهم؛ ليفربول، توتنهام هوتسبير، السيتي، برشلونة وغيرهم.

وأصبح أليسون مهددًا بالغياب عن فريق ليفربول خلال الـ5 مباريات المقبلة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا، في حالة سفره إلى البرازيل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ليفربول يعاني هذا الموسم

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تراجع النتائج خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليفقد فرصة الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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