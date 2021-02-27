أول تعليق من رئيس النصر بعد قرارات وزارة الرياضة تجاه الشباب

المواطن - محمد سمعه

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وجه صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الشكر لوزارة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد القرارات التي اتخذتها الوزارة تجاه خالد البلطان رئيس الشباب وأحمد المسعود مدير المركز الإعلامي في الليث.

ماذا قال رئيس النصر ؟

وغرد السويكت قائلًا قبل قليل: “أشكر وزارة الرياضة وخصوصًا الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على وقوفهم موقفًا حازمًا، تجاه التجاوزات والتعديات المصاحبة، لمباراتي النصر والشباب، وأسأل الله له مزيدًا من النجاح والتوفيق، لا زلت مؤمنًا بأن لغة القانون إذا سادت، نُشرت العدالة بين الجميع”.

منع البلطان من مرافقة فرق النادي شهرين

وكانت وزارة الرياضة أصدرت قرارًا بمنع خالد البلطان رئيس الشباب من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخليًّا وخارجيًّا لمدة شهرين.

وأضاف بيان الوزارة أنه تم منع أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بالليث من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم.

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