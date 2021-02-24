أول سيارة كهربائية بالكامل تجوب شوارع نيوم

المواطن - الرياض

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نظم فريق “مرسيدس إي كيو لفورمولا إي”، زيارة إلى نيوم، حيث قاد خلالها السائق ستوفل فاندورن سيارة الفريق الملقبة بـ”إي كيو- سيلفر آرو 02” على طريق ماجنا الخلاب.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تسير فيها سيارة كهربائية بالكامل في شوارع نيوم، كما تضمنت الزيارة الظهور المميز والأول لسيارة “مرسيدس إي كيو سي” الكهربائية بالكامل في السعودية، وذلك قبل إطلاقها تجاريًّا في المملكة.

وبفضل التقنية المستدامة لتكنولوجيا البطاريات المخزّنة للطاقة التي يعتمدها فريق مرسيدس، فقد قدمت هذه الزيارة لمحة عن مستقبل التنقل في نيوم، وذلك في إطار مساعي نيوم لوضع معايير جديدة في الاستدامة والبنية التحتية للتنقل الكهربائي.

وتأتي زيارة فريق “مرسيدس إي كيو للفورمولا إي” في إطار شراكة الفريق الرائدة مع نيوم، التي تهدف إلى تسريع خطى طموحات نيوم الجريئة لتصبح في طليعة رائدي تقنيات المستقبل والتنقل، علاوةً على تعزيز مكانتها كمركز للتميّز الرياضي.

كما أطلقت نيوم قبيل انطلاق السباق الافتتاحي لهذا الموسم فيلمًا قصيرًا يوثق استعدادات ستوفل فاندورن، السائق الرئيسي لفريق “مرسيدس إي كيو لـ”فورمولا إي”، ويستعرض سيارة مرسيدس على طريق ماجنا في نيوم، التي تجسد مجتمعًا مستقبليًّا ذكيًّا ومستدامًا يتم بناؤه على البحر الأحمر.

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