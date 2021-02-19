إجابة محمد العنزي الساخرة حول إمكانية قدوم لوشيسكو لتدريب النصر

المواطن - محمد سمعه

رد الناقد الرياضي محمد العنزي بشكل ساخر على سؤال طُرح له حول إمكانية قدوم الروماني رازفان لوشيسكو لتدريب النصر.

وكان الإعلامي وليد الفراج طرح سؤالًا على العنزي قائلًا له: “هل يصلح لوشيسكو لتدريب العالمي؟”.

ورد العنزي قائلًا: ” لو فيه خير ما عافه الطير”.

هورفات مدرب مؤقت فقط للعالمي

وأكد العنزي على أن هورفات يصلح فقط أن يكون مدربًا مؤقتًا للعالمي وليس أي شيء آخر، مضيفًا أن الفريق قدم مستوى سلبيًا للغاية ضد القادسية في الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة الهلال أقالت يوم الاثنين الماضي، المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق، لتعين البرازيلي روجير ميكالي خلفًا له.

رقم كارثي لـ النصر بعد الخسارة من القادسية

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، رقمًا كارثيًا بعد خسارته أمس الخميس من القادسية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وللمرة الأولى، يتعثر العالمي في 12 مباراة في أول 19 جولة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن العالمي يحتل حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة بعد الخسارة من القادسية.

وكان المدرب الكرواتي ألين هورفات تولى تدريب النصر في ديسمبر الماضي، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، وقاد العالمي للفوز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب نادي الهلال في يناير الماضي.

ويستعد العالمي لمواجهة فريق الهلال في قمة الجولة العشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل.

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