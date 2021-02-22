إجراءات استعادة خدمة الكهرباء بعد سداد الفاتورة

المواطن - الرياض

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حددت الشركة السعودية للكهرباء عدة خطوات يجب على المستفيد مراعاتها لإعادة خدمة الكهرباء بعد سداد فاتورة الكهرباء.

وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

– تسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد عبر موقع الشركة

– أو من خلال تطبيق الكهرباء

– أو التواصل مع مركز بلاغات الأعطال على الرقم 933.

ونوهت الشركة السعودية للكهرباء بأن وقت إعادة الكهرباء يكون 3 ساعات للمناطق الحضرية، و5 ساعات للمناطق الشبه حضرية أو الريفية.

منظومة الطاقة الشمسية

وفي وقت سابق، كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عن آلية وخطوات وشروط التركيب والحصول على تقنيات وخدمات منظومة الطاقة الشمسية.

وأوضحت الهيئة، رداً على سؤال مغرد قال فيه: “أين يتم طلب خدمة الطاقة الشمسية؟ وكم تأخذ من الوقت حتى توصيل الخدمة”. أنه يمكن التقدم بطلبكم بشأن منظومات الطاقة الشمسية إلى مقدمي خدمة التوزيع.

وأضافت “يمكن أيضا الاطلاع على الفقرة الثامنة من وثيقة الإطار التنظيمي (عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة من خلال الرابط التالي http://shamsi.gov.sa/)”.

شروط تركيب المنظومة

وأوضحت الهيئة الشروط المطلوبة لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الصغيرة كالتالي:

• أن تكون مستهلكاً للخدمة الكهربائية

• أن تمتلك المنشأة أو تكون منتفعاً بها

• أن يكون التركيب في منشأتك بقدرة لا تتجاوز (2) ميغاواط ولا تقل عن (1) كيلو واط.

• أن تكون عملية ربط الطاقة الشمسية آمنة

• أن لا تتجاوز القدرة المجمعة (5) ميغاواط في منشآت لمختلفة للمالك في منطقة إمداد تابعة لإدارة كهرباء واحدة.

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