إحصائية مميزة لحارس أبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير حارس مرمى فريق أبها، المغربي عبدالعالي المحمدي، بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

حارس أبها يتألق:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على قائمة أكثر تصديًا للتسديدات، ويتصدرها عبدالعالي المحمدي، حيث قام بـ73 تصديًا، وظهر بشكل مميز مع أبها خلال الجولات الـ16 الماضية.

ويتواجد حارس مرمى نادي الاتحاد، مارسيلو غروهي في المركز الثاني بـ59 تصديًا، يليه حارس فريق القادسية، فيصل مسرحي بـ57 تصديًا، ثم حارس نادي التعاون، كاسيو أنجوس بـ54 تصديًا، ثم حارس مرمى الوحدة عبدالله العويشير بـ51 تصديًا.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث، ثم التعاون رابعًا بـ25 نقطة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خامسًا برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتفاق، النصر، القادسية، الوحدة وأبها أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر، ثم الرائد برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الـ12.

ويتواجد الفتح في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة عن الباطن والفيصلي أصحاب المركزين الـ13 و14، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، ويتذيل العين جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.







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