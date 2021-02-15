إحصائية مميزة لـ ميسي في الدوري الإسباني

المواطن - مروة نبيل

استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليحقق رقمًا مميزًا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ميسي يُبدع:

وكان ليونيل ميسي قد أحرز هدفين من خارج منطقة الجزاء لفريق برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في المباراة الماضية التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بفوز البارشا بنتيجة 5/ 1.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” إلى أن ميسي أصبح أكثر لاعب تسجيلًا لهدفين من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة بمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم منذ موسم 2003/ 2004.

ولفتت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ميسي نجح في تسجيل هدفين من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة 7 مرات، أكثر من نجم ريال مدريد السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو “6 مرات”، ودييغو فورلان “3 مرات”.

برشلونة هذا الموسم:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد ذلك نظيره قادش، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 22 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف ولكنه خاض 23 لقاء.

شارك الخبر







شارك الخبر