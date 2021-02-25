إدارة الحائلي تُناقش كاريلي في أخطاء الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

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أبدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي استياءها من خسارة إدارة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم الماضية ضد الفيصلي.

إدارة الاتحاد تجتمع مع كاريلي

وطالبت إدارة نادي الاتحاد المدرب البرازيلي كاريلي بتصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم؛ واستعادة الانتصارات للسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات الجماهير من مستوى ونتائج في المباريات المقبلة، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وأضاف المصدر: “إدارة الاتحاد ناقشت الجهاز الفني في أسباب الخسارة أمام الفيصلي والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، محذرة من تكرارها، كما ناقشت في الاجتماع الاستراتيجية الفنية للمدرب خلال الفترة المقبلة وبعض الأمور المتعلقة باحتياجات الفريق”.

ولعب الاتحاد ضد الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بتحويل عنابي سدير لتأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة القادسية المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.

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