إغلاق الواجهات البحرية في جدة الليلة بسبب تزاحم الزوار

المواطن - جدة

أعلنت أمانة جدة عن إغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازيًّا؛ بسبب تزاحم الزوار.

إغلاق الواجهات البحرية:

وقالت أمانة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إنه بتوجيه المحافظ الأمير مشعل بن ماجد، أغلقت الأمانة بالتعاون مع الجهات الأمنية الواجهات البحرية الليلة احترازيًّا؛ بسبب تزاحم الزوار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أمانة جدة تكثف جهودها:

في سياق متصل، كثفت أمانة جدة جهودها وتواصل العمل في رصد المخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال عدة جولات ميدانية.

كما أغلقت الأمانة 65 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن الجولات الميدانية المكثفة على جميع أحياء المحافظة.

كورونا في السعودية:

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات تجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حذر أكثر من مرة من خطورة التساهل وعدم التعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال وزير الصحة: إن هذه الفترة التي نعيشها صعبة جدًّا، ويتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم- بإذن الله- وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.







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