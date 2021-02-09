إغلاق الواجهة البحرية في عسير للتعقيم

المواطن - عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، إغلاق الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل البحر الأحمر؛ لتعقيم جميع مرافق الواجهة ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

إغلاق الواجهة البحرية:

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن ذلك يأتي بتوجيه من أمير المنطقة تركي بن طلال، حيث أغلقت الواجهة البحرية بالحريضة؛ حرصًا على الصحة العامة وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير، وستُفتح مجددًا مساء الغد بعد نهاية أعمال التعقيم والتنظيف.

ونشرت الأمانة لقطات تبين عملية تعقيم الواجهة لمنع تفشي فيروس كورونا.

تهيئة الواجهة البحرية بالحريضة:

وأنهت أمانة منطقة عسير ممثلةً في بلدية الساحل أكثر من 95% من أعمالها في تهيئة الواجهة البحرية بالحريضة؛ بعد أن تعرضت لأضرار بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، حيث تقرر إغلاق الواجهة والبدء بأعمال الصيانة والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغطاء النباتي والمرافق الأخرى بالواجهة؛ حرصًا على سلامة الزوار والمتنزهين.

كورونا في السعودية:

وكشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (353) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 165 بواقع 53% تقريبًا من الحالات المسجلة في المملكة اليوم بما يزيد على الحصيلة المسجلة في أعلى 6 مناطق في تقرير إصابات كورونا الجديدة الصادر اليوم، حيث تتصدر الرياض المناطق السعودية بحسب عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجلت المنطقة الشرقية 66 حالة ومنطقة مكة المكرمة 38 ومنطقة الباحة 23 ومنطقة المدينة المنورة 14 حالة وتشكل هذه المناطق الأربعة معًا قرابة 40% من الحالات الجديدة.

كما سجلت منطقة القصيم 12 حالة فيما سجلت منطقة الجوف 7 حالات، بينما سجلت كل من منطقة نجران ومنطقة عسير 6 حالات في كل منهما، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية 4 حالات.

وكانت أقل الحالات المسجلة اليوم في مناطق جازان وحائل وتبوك حيث سجلت كل منها 3 حالات فقط.







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