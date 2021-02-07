إغلاق مجمع تجاري شهير في الجوف بسبب الإجراءات الاحترازية

المواطن - الجوف

أغلقت أمانة منطقة الجوف مجمعًا تجاريًّا شهيرًا بالكامل في مدينة سكاكا؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

تأكيد من أمانة الجوف:

وشددت أمانة الجوف عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، على استمرار مراقبة جميع الأسواق والمحال التجارية؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (287) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (361515) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2361) حالة، من بينها (408) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (370278) حالة، توفي منهم (6402) حالة.







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