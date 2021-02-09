‎الرئيسية
جديد الأخبار
إغلاق منشآت تجارية خالفت إجراءات كورونا بـ نجران

إغلاق منشآت تجارية خالفت إجراءات كورونا بـ نجران

2021/02/09
الساعة 12:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
إغلاق منشآت تجارية خالفت إجراءات كورونا بـ نجران إغلاق منشآت تجارية خالفت إجراءات كورونا بـ نجران
المواطن - نجران

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية وسط مدينة نجران الفرعية أمس، 25 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجارية، مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وإنذار 19 منشأة.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

جولات ميدانية وعقوبات

وشدد المهندس العتيبي على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات بحقها.

ودعا المهندس العتيبي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

EtupcYCXIAgPbvM EtupcYDWYAQDcF


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :