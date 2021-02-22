إغلاق منشأة صحية خاصة بـ حفر الباطن

المواطن - حفر الباطن

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن إغلاق منشأة صحية خاصة تحفظياً بعد صدور القرار من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

جاء ذلك بعد رصد مخالفة العمل بدون ترخيص والذي يعد مخالفاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية، وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم على متابعة وتقييم المنشآت الصحية، ورصد أية مخالفات من خلال الجولات التفقدية المستمرة للمنشآت الصحية الخاصة.

وأضافت أن مثل هذه الجولات التفقدية تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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