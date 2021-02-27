إغلاق 10 مساجد إثر رصد 12 حالة كورونا بين المصلين

المواطن - الرياض

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قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال عشرين يوماً 168 مسجداً تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

مكافحة كورونا في المساجد

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت الخامس عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 6 في منطقة الرياض تم رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة ، وثلاث حالات في مسجد بمدينة أبها بمنطقة عسير وحالة واحدة في ثلاث مساجد بالمناطق التالية: الشرقية والحدود الشمالية، وجازان.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما أشارت الوزارة إلى فتح 12 مسجداً 6 منها بمنطقة الرياض و2 بمنطقة الجوف، ومسجد واحد في المناطق التالية: القصيم، والشرقية، وحائل، وجازان ، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على منسوبي والمصلين بضرورة مواصلة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا .

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