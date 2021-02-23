إغلاق 20 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بالشرقية

المواطن - الرياض

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1367 جولة رقابية على الأسواق المركزية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 17 مُنشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا” والتكدس وعدم الالتزام بإبراز تطبيق “توكلنا” إضافة إلى تحرير 40 مخالفة.

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضحت الأمانة أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 26 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية وإغلاق المنشآت التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

كما نفذت بلدية شرق الدمام مع إدارة الأمن الوقائي في شرطة الدمام والأمن الصناعي في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حملة رقابية مشتركة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وجرى فيها إغلاق 3 منشآت وتحرير 5 مخالفات تدابير صحية وضبط مخالفة تكدس واحدة لسكن عمال.

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