إغلاق 21 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية في جازان

المواطن - واس

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها أمس ، 611 جولة ميدانية رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بمدينة جيزان ، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أنه نتج عن الجولات رصد 44 مخالفة، وإغلاق 21 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.

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