إغلاق 45 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية في تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

نفَّذت أمانة منطقة تبوك خلال الثلاثة أيام الماضية أكثر من 2000 جولة ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث أسفرت عن إغلاق ( 45 ) منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وإنذار (140 ) منشأة تجارية أخرى.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بشدة

وأكد أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ أهمية الالتزام بـ “البروتوكولات” الوقائية ، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مؤكدا تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين،حفاظا على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق “توكلنا”.

الإبلاغ عن المخالفين

ودعا المهندس ” آل محفوظ ” المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.







شارك الخبر