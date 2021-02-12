إغلاق 58 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بالشرقية

المواطن - الرياض

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 58 مُنشأة خالفت الإجراءات الاحترازية كما تم تحرير 93 مخالفة.

جولات أمانة الشرقية

ونفذت الأمانة يوم أمس 1438 جولة رقابية، إضافة إلى 223 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق ” توكلنا “.

الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 59 بلاغًا عن المنشآت المخالفة لتطبيق التدابير الاحترازية.

من جهة أخرى ضبطت الأمانة اليوم، 460 عبوة بلاستيك من فاكهة الفراولة الفاسدة، يقدر وزنها بــ 160 كيلوجرامًا، كانت معدة للتوزيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات المخصص (940).







شارك الخبر