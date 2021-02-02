إلزام مرتادي الأماكن العامة في عسير بتفعيل تطبيق توكلنا

المواطن - الرياض

ألزمت أمانة منطقة عسير المجمعات والأسواق التجارية وقاعات الأفراح ومحلات الحلاقة والمرافق الترفيهية والسياحية ومرتادي الأماكن العامة في جميع محافظات المنطقة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس “كوفيد ـ 19 ” مع التأكد من تفعيل تطبيق “توكلنا” في جمع الوكالات والإدارات واللجان الإشرافية والبلديات المرتبطة بأمانة المنطقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزاميًا وشرطًا لدخول المنشآت سواء في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية.

ولفت الحميدي إلى متابعة الإجراءات ستكون يوميًا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز، كما شمل توجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا منقبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عددًا كبيرًا من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا وأبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.







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