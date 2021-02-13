إنجاز مميز لـ بانيغا بعد رباعية الشباب في النصر

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب الشباب، رقمًا مميزًا، وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك نادي النصر في مباراة اليوم السبت بين الفريقين.

وكان النجم الأرجنتيني أحرز الهدف الأول في شباك النصر، بالدقيقة الـ16 من الشوط الأول من ركلة جزاء.

بانيغا يُسجل الهدف رقم 500 للشباب بالدوري:

وتمكن اللاعب الأرجنتيني من إحراز الهدف رقم 500 لليث في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي وقت سابق، تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب من الفوز على جاره النصر برباعية مقابل لا شيء، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول شهد تألقًا كبيرًا من لاعبي الليث الذين نجحوا في افتتاح التسجيل عبر الأرجنتيني إيفر بانيغا بالدقيقة الـ16 من ركلة جزاء، ثم بعدها بـ10 دقائق أضاف الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث بالدقيقة السابعة والعشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب عبدالله الزوري.

أحداث المباراة:

وفي الشوط الثاني، حاول نادي النصر العودة من بعيد من أجل تقليص الفارق، وذلك عبر هجمات الأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب عبدالرزاق حمدالله ولكن دون جدوى.

واستمر تفوق نادي الشباب وعزفه للسيمفونية بأداء ولا أروع، ليسجل اللاعب جوانكا ثاني أهدافه والثالث لليث بالدقيقة الثالثة والثمانين. وأهدر حمدالله ركلة جزاء للنصر بالدقيقة الـ89 تصدى لها الحارس زيد البواردي بكل براعة، ليضيف اللاعب النيجيري إيغالو رابع أهداف الليث بالدقيقة الـ92، بعد تمريرة متقنة من اللاعب الأرجنتيني بانيغا. وبعد نهاية اللقاء، ارتفع رصيد الليث إلى 38 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة بالمركز السابع.







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