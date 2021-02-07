المواطن - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي؛ بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- انخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي:

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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