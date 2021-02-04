إيقاف 54 مخالفًا بحوزتهم أكثر من 9 أطنان من الحطب المحلي

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية إيقاف 54 مخالفًا، في عدد من مناطق المملكة، بحوزتهم أكثر من 9 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع.

إيقاف (54) مخالفًا، في عدد من مناطق المملكة، بحوزتهم أكثر من (9) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع.#البيئة #السعودية #الامن_البيئي

pic.twitter.com/s6GALC5gWe — صحيفة المواطن (@almowatennet) February 4, 2021

حملة لمتابعة بيع ونقل الحطب:

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.







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